Roma, Soulé non si sbilancia: "Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"

Matias Soulé, esterno offensivo della Roma, si è raccontato di recente ai microfoni di Sportmediaset, condividendo le sue impressioni sul momento personale e su quello del club.

"Sono felice della città in cui mi trovo - le parole del classe 2003 argentino - e dei tifosi che ci sostengono, mi immagino a lungo alla Roma. Se la Roma è da scudetto? Tutti lo sognano, ma penso sia presto per parlarne. Quello che facciamo e che dobbiamo continuare a fare è essere una famiglia. Pensiamo partita per partita e vediamo dove saremo tra qualche mese".