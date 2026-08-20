Saltato Dieng, la Lazio cerca un attaccante: c’è un nome in cima alla lista di Gattuso

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La Lazio ha deciso di non procedere con l’acquisto di Bamba Dieng dopo le visite mediche. Per l’attacco torna così in primo piano Andrea Pinamonti

Bamba Dieng non vestirà la maglia della Lazio. Dopo le visite mediche approfondite sostenute dall’attaccante, il club biancoceleste ha deciso di non procedere con l’operazione, ritenendo che il giocatore non offra le garanzie necessarie per giustificare l’investimento preventivato. La società è quindi tornata a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi che hanno ripreso quota c’è quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante è attualmente di proprietà del Sassuolo, con un contratto in scadenza nel 2027 e un’opzione a favore del club neroverde per prolungare l’accordo fino al 2028.

Pinamonti, la richiesta di Gattuso

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, a spingere per l’arrivo di Pinamonti alla Lazio sarebbe proprio Gennaro Gattuso insieme al suo staff. L’attaccante classe 1999 viene considerato particolarmente adatto alle caratteristiche del gioco dell’ex commissario tecnico della Nazionale e ha già dimostrato di poter raggiungere con continuità la doppia cifra. Ora toccherà alla dirigenza biancoceleste trovare la formula giusta per convincere il Sassuolo, che al momento non sarebbe disposto ad accettare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.