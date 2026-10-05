Gasperini: "A Roma accolto con scetticismo, conquistare i tifosi è stato un grande successo"

Gian Piero Gasperini inoltre confronta la presenza quotidiana dei Percassi all'Atalanta con quella più distante della famiglia Friedkin.

Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha raccontato le difficoltà iniziali incontrate a Roma e la successiva conquista della fiducia dell'ambiente: "Ci sono stati tanti piccoli fattori, a partire dal fatto che ho trovato un gruppo con una disponibilità enorme nei miei confronti fin dai primi allenamenti. La squadra arrivava già da un buon finale precedente di stagione, ma i calciatori hanno dimostrato subito la credibilità e la voglia di battere altre strade cercando un altro tipo di calcio. Poi c'è stata la fiducia della società. Sono riuscito a farmi apprezzare da una piazza che mi ha accolto inizialmente da avversario e da rivale, anche con un po' di scetticismo. Riuscire a raccogliere l'apprezzamento dei tifosi della Roma per me è stato un grande successo, sono veramente gratificato".

Gasperini: "Vorrei riportare più presenza dei Friedkin"

Il tecnico ha poi confrontato il rapporto con le due proprietà: "La famiglia Percassi era presente quotidianamente, avevamo un rapporto molto stretto che andava oltre il calcio. Con la famiglia Friedkin non succede, ma io sento sempre la loro fiducia e il loro sostegno, anche se vivono distanti e vengono molto poco a Roma. Adesso hanno inserito questo nuovo amministratore delegato, che fa da collegamento più stretto tra loro e la Roma". Gasperini ha quindi indicato uno dei suoi obiettivi: "Vorrei riuscire a riportare un po' più di rapporto e presenza dei Friedkin, specie adesso in vista del centenario e della costruzione del nuovo stadio, per il quale investiranno tanti soldi. Ho l'obiettivo di riavvicinarli di più alla squadra".