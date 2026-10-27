Ufficiale Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Aquilani fa turnover, Gattuso ne cambia solo uno

Sassuolo-Lazio, formazioni ufficiali: Aquilani cambia sette giocatori, Gattuso conferma quasi tutti. Diogo Leite dal primo minuto.

La Lazio torna subito in campo per difendere il primato in classifica. Alle 18.30 i biancocelesti di Gennaro Gattuso affrontano il Sassuolo di Alberto Aquilani al Mapei Stadium, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. La formazione capitolina arriva all'appuntamento dopo il successo contro il Parma e occupa il primo posto con 22 punti, a pari merito con l'Inter. Situazione differente per i neroverdi, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Como e attualmente quattordicesimi con 8 punti. Una partita importante per entrambe le squadre, con la Lazio intenzionata a consolidare la propria posizione di vertice e il Sassuolo alla ricerca di un risultato positivo per risalire la classifica.

Sassuolo-Lazio, le scelte ufficiali di Aquilani e Gattuso: sette cambi tra i neroverdi, Diogo Leite titolare

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, con scelte molto diverse da parte dei due allenatori. Aquilani conferma Turati tra i pali ma rivoluziona la squadra, cambiando sette giocatori di movimento su dieci rispetto all'ultima partita. Il Sassuolo si schiera con il 4-3-3, affidando il reparto offensivo a Berardi, Esposito e Laurienté. Gattuso, invece, punta sulla continuità e introduce una sola novità nell'undici iniziale: Diogo Leite trova spazio in difesa. Confermato il tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni, mentre a centrocampo agiranno Frattesi, Belahyane e Taylor. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.