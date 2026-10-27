Atalanta, Sarri non rischia l'esonero nonostante i fischi: la posizione del club

Atalanta, Sarri non è in discussione dopo il 4-4 col Frosinone. Il Corriere di Bergamo conferma la fiducia del club.

Maurizio Sarri resta saldamente sulla panchina dell'Atalanta nonostante la contestazione dei tifosi dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 contro il Frosinone. I fischi arrivati al termine della partita fotografano il malcontento per un avvio di stagione complicato, ma non sembrano destinati a provocare un cambio alla guida tecnica. Come sottolinea il Corriere di Bergamo, la prestazione della formazione nerazzurra non ha evidenziato segnali di rottura tra l'allenatore e lo spogliatoio. Al contrario, l'Atalanta ha percorso 121 chilometri, più degli avversari, facendo registrare anche un numero superiore di sprint. Dati significativi considerando che la squadra era reduce dalla trasferta europea di Amsterdam, disputata appena 66 ore prima, e doveva fare i conti con sette indisponibili, ai quali si è aggiunto Bellanova durante l'incontro. Elementi che confermano l'impegno del gruppo nonostante le difficoltà del momento.

Atalanta, fiducia confermata a Maurizio Sarri: il club punta sul progetto tecnico

Secondo il quotidiano bergamasco, il gruppo “ha giocato per Sarri” e la società non sta valutando l'esonero dell'ex allenatore del Napoli. Una situazione ben diversa rispetto a quella vissuta un anno fa, quando la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo precedette l'allontanamento di Ivan Juric. La proprietà nerazzurra intende proseguire il percorso avviato in estate con una nuova direzione sportiva e l'arrivo del tecnico toscano, consapevole della necessità di concedere tempo al progetto. Sarri ha già introdotto alcuni correttivi tattici, passando al 4-2-3-1 e spostando De Ketelaere dalla fascia alla trequarti. Parallelamente, lo staff sta analizzando le cause dei numerosi problemi muscolari che hanno condizionato la squadra. Non sono escluse ulteriori modifiche per adattare il sistema di gioco alle caratteristiche della rosa, ma la linea societaria resta invariata: fiducia a Sarri e nessuna intenzione di cambiare allenatore. La contestazione del pubblico rappresenta un segnale di insoddisfazione per i risultati, non l'anticamera di un ribaltone in panchina.