Ufficiale Atalanta, doppia tegola per Sarri! Si fermano Bellanova e Scamacca: i tempi di recupero

Atalanta, Bellanova e Scamacca saltano la Fiorentina. Due settimane di stop per l'esterno, nuovi controlli per l'attaccante.

Brutte notizie per Maurizio Sarri in vista della trasferta dell'Atalanta contro la Fiorentina, in programma giovedì allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca, entrambi fermati da problemi muscolari. L'esterno si è sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Bellanova ha già iniziato il percorso riabilitativo e dovrà restare lontano dal campo per circa due settimane. Un'assenza che complica ulteriormente i piani dell'allenatore in un momento particolarmente delicato della stagione, caratterizzato da numerosi problemi fisici all'interno della rosa.

Atalanta, infortunio Scamacca: salta Fiorentina e Parma, nuovi controlli la prossima settimana

Non arrivano notizie incoraggianti neppure sul fronte Gianluca Scamacca, costretto a fermarsi per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. L'attaccante dell'Atalanta non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina e dovrà saltare anche il successivo impegno di campionato contro il Parma, in programma lunedì. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana, quando lo staff medico potrà avere indicazioni più precise sui tempi necessari per il recupero. A differenza di Bellanova, per il quale si prevede uno stop di circa quattordici giorni, non è stata ancora indicata una durata dell'assenza di Scamacca. Due defezioni importanti per Sarri, chiamato a trovare nuove soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti.