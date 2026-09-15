Ufficiale
Venezia, tegola Busio: salterà la sfida contro il Napoli, l’esito degli esami
TuttoNapoli.net
Venezia, Gianluca Busio rischia uno stop di 6-8 settimane dopo l’infortunio al bicipite femorale: possibile assenza contro il Napoli.
Il Venezia rischia di perdere Gianluca Busio per la sfida contro il Napoli del 17 ottobre. Il centrocampista statunitense, infortunatosi nella gara contro la Fiorentina dell’11 settembre, è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del club lagunare.
Busio, possibile stop di 6-8 settimane
I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma per Busio si ipotizza uno stop di almeno 6-8 settimane. Se la prognosi dovesse essere confermata, il centrocampista salterebbe anche la sfida contro il Napoli, in programma il 17 ottobre alle 15.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 set 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com