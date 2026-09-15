Ufficiale Venezia, tegola Busio: salterà la sfida contro il Napoli, l’esito degli esami

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Venezia, Gianluca Busio rischia uno stop di 6-8 settimane dopo l’infortunio al bicipite femorale: possibile assenza contro il Napoli.

Il Venezia rischia di perdere Gianluca Busio per la sfida contro il Napoli del 17 ottobre. Il centrocampista statunitense, infortunatosi nella gara contro la Fiorentina dell’11 settembre, è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del club lagunare.

Busio, possibile stop di 6-8 settimane

I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma per Busio si ipotizza uno stop di almeno 6-8 settimane. Se la prognosi dovesse essere confermata, il centrocampista salterebbe anche la sfida contro il Napoli, in programma il 17 ottobre alle 15.