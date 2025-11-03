Foto Serie A, la classifica dopo la 10ª: il Napoli resta in vetta, +1 su un gruppo di tre squadre

Grazie al pareggio maturato in casa contro il Como, il Napoli resta in vetta alla classifica al termine della 10ª giornata di Serie A. Gli azzurri hanno un punto di vantaggio su Inter e Milan, che hanno accorciato, e sulla Roma che invece è stata sconfitta perdendo l'occasione per il sorpasso. Leggermente più dietro, a meno tre lunghezze, Juventus e Bologna.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 10ª giornata:

Napoli 22 punti

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Genoa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4