Foto

Serie A, la classifica dopo la 10ª: il Napoli resta in vetta, +1 su un gruppo di tre squadre

Serie A, la classifica dopo la 10ª: il Napoli resta in vetta, +1 su un gruppo di tre squadre
Oggi alle 23:00Serie A
di Davide Baratto

Grazie al pareggio maturato in casa contro il Como, il Napoli resta in vetta alla classifica al termine della 10ª giornata di Serie A. Gli azzurri hanno un punto di vantaggio su Inter e Milan, che hanno accorciato, e sulla Roma che invece è stata sconfitta perdendo l'occasione per il sorpasso. Leggermente più dietro, a meno tre lunghezze, Juventus e Bologna.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 10ª giornata:
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4