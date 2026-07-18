Cavani torna in Serie A? Pazza idea Lecce: contatti con l'ex azzurro
Edinson Cavani potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportmediaset, il Lecce avrebbe effettuato un primo sondaggio con l'entourage dell'ex attaccante del Napoli, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Boca Juniors.
L'ingaggio resta il nodo per Cavani-Lecce
Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma il club salentino sta valutando la fattibilità dell'operazione. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio del Matador, anche se non è escluso che il centravanti uruguaiano possa ridurre le proprie pretese economiche pur di tornare in Italia. A 39 anni, Cavani resta un profilo che continua ad affascinare il Lecce, alla ricerca di un attaccante d'esperienza.
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