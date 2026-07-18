Roma, si avvicina il colpo in attacco: presentata offerta da 46mln

Roma, si avvicina il colpo in attacco: presentata offerta da 46mlnTuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:15Serie A
di Pierpaolo Matrone

Crysencio Summerville si avvicina alla Roma. L'esterno olandese ha infatti dato il suo sì ai giallorossi, convinto dal progetto tecnico della società capitolina e proprio per questo motivo il club italiano ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham da 46 milioni di euro.

Attesa per la risposta, poi il contratto

A questo punto la Roma attende la risposta del club inglese, che dovrebbe dare il consenso di fronte a una proposta così importante, e successivamente la dirigenza giallorossa si metterà al lavoro per trovare un accordo economico per il contratto dell'esterno d'attacco.