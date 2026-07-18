Juventus, subito un infortunio alla prima amichevole: si ferma un nuovo acquisto
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Jeff Ekhator, appena acquistato dalla Juventus, si fa male: il suo debutto in bianconero è durato meno di mezzora.
È durata meno di mezz'ora la prima partita con la maglia della Juventus di Jeff Ekhator, attaccante italiano classe 2006 arrivato dal Genoa nel corso di questa estate. Nell'amichevole che i bianconeri stanno infatti giocando contro il Basilea in Svizzera il giocatore è stato sostituito per un problema fisico al 29', con Spalletti che ha mandato in campo Lois Openda.
Le prime valutazioni
In attesa dei veri e propri esami, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Ekhator le prime valutazioni parlano di un problema muscolare alla coscia, con il calciatore che sarà chiaramente valutato nelle prossime ore.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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