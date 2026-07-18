Juventus, subito un infortunio alla prima amichevole: si ferma un nuovo acquisto

Juventus, subito un infortunio alla prima amichevole: si ferma un nuovo acquistoTuttoNapoli.net
Ieri alle 20:45Serie A
di Pierpaolo Matrone
Jeff Ekhator, appena acquistato dalla Juventus, si fa male: il suo debutto in bianconero è durato meno di mezzora.

È durata meno di mezz'ora la prima partita con la maglia della Juventus di Jeff Ekhator, attaccante italiano classe 2006 arrivato dal Genoa nel corso di questa estate. Nell'amichevole che i bianconeri stanno infatti giocando contro il Basilea in Svizzera il giocatore è stato sostituito per un problema fisico al 29', con Spalletti che ha mandato in campo Lois Openda.

Le prime valutazioni

In attesa dei veri e propri esami, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Ekhator le prime valutazioni parlano di un problema muscolare alla coscia, con il calciatore che sarà chiaramente valutato nelle prossime ore.