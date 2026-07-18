Roma, Gasperini: "Mi avevano detto che la Champions avrebbe risolto il FPF, ma non è così"

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Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa di diverse tematiche di casa Roma, a cominciare dal problema Fair Play Finanziario.

Conferenza stampa di inizio stagione per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, che ha parlato anche del Fair Play Finanziario: Siamo tutti molto sollecitati. Chiaro, la pausa è stata lunga ma siamo qui. Il periodo di vacanza è dovuto anche per il Mondiale che ha rallentato tutto. Io guardo avanti e abbiamo un obiettivo straordinario. Ogni tanto le informazioni cambiano, così vale per il FFP: pensavo che la qualificazione in Champions bastasse, ma ho scoperto che non è così. Ma vogliamo comunque essere più bravi nonostante gli imprevisti, e ne ho trovati tanti. Resettiamo e ripartiamo: sfruttiamo l'entusiasmo della piazza e le possibilità della società per fare una grande squadra".

Puntate allo scudetto?

"No, non è questo. Quando parlo di volerci migliorare intendo di stabilizzarci nelle zone alte di classifica. Poi, secondo me, se si riesce, arriverà il momento per quello. Ora vogliamo migliorarci rispetto a un traguardo meritato, ma che andava oltre le aspettative". Sono ufficiali i rinnovi di Mancini e Cristante.