Simeone, deciso il futuro: l'ex azzurro non lascerà l'Italia

Simeone, deciso il futuro: l'ex azzurro non lascerà l'ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40Serie A
di Pierpaolo Matrone
Giovanni Simeone è stato accostato a un ritorno in Argentina, al River Plate, ma non è ancora questo il momento di lasciare l'Italia.

Giovanni Simeone continuerà a vestire la maglia del Torino anche nella prossima stagione. Dopo un confronto con il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi, l'ex attaccante del Napoli ha scelto di proseguire la propria avventura in granata.

I numeri di Simeone

Per il Cholito si tratta della conferma dopo una stagione convincente, chiusa con 11 reti in 32 presenze in Serie A. Numeri che segnano il ritorno ai livelli mostrati ai tempi dell'Hellas Verona, dopo un'esperienza al Napoli caratterizzata soprattutto dai successi di squadra. In azzurro Simeone ha collezionato 103 presenze e 14 gol, contribuendo alla conquista di due scudetti, pur senza trovare continuità realizzativa. A Torino, invece, l'argentino è tornato protagonista: ben 11 delle 44 reti granata portano la sua firma. Fonte: ricostruzione di mercato.