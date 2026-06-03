Simeone, futuro in Argentina? L’ex azzurro è tra gli obiettivi del River Plate

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Il River Plate valuta diversi profili per rinforzare l’attacco, tra cui anche il centravanti del Torino Giovanni Simeone.

Tornano a circolare sirene di mercato attorno a Giovanni Simeone, centravanti del Torino, accostato a un possibile ritorno in Argentina. A riaccendere le voci è stato il presidente del River Plate, Stefano Di Carlo, che in un’intervista a ESPN Argentina ha parlato delle strategie del club e dei profili monitorati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi valutati dalla dirigenza millonaria figurano anche quelli di Simeone, Ángel Correa e Thiago Almada, tutti profili seguiti con attenzione nell’ambito di una più ampia attività di scouting.

La strategia del River Plate tra giovani e giocatori esperti

Nel dettaglio, Di Carlo ha chiarito l’approccio del club alle possibili operazioni di mercato, sottolineando come si tratti di valutazioni ampie e condivise che coinvolgono diversi profili per ogni ruolo: “Abbiamo preso in considerazione quei nomi, come tanti altri, perché stiamo cercando molte alternative. Quei nomi che stanno girando sono veri perché il processo è quello di incorporare per migliorare la situazione, in alcuni casi sovrapponendo più nomi per ogni posizione”. Il presidente ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla filosofia del River: “In questo senso, sono nomi per cui punteremo con un certo equilibrio, cercando di fare un investimento che corrisponda e comprenda anche giocatori in un’età giovane, sommati ad altri giocatori più esperti, ma in un buon momento del loro presente”.

Infine, è arrivata anche una precisazione su un altro nome circolato in orbita River, quello di Mauro Icardi: “Non è un nome di cui abbiamo parlato”, ha assicurato Di Carlo, raffreddando così le indiscrezioni sul possibile arrivo dell’ex Inter.