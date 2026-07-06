Simeone lascia la Serie A? Il Cholito vuole tornare al River: la risposta del Torino
Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Serie A. Il Cholito ha espresso il desiderio di tornare in Argentina, al River Plate, squadra in cui è cresciuto nelle giovanli e con la quale ha fatto anche il suo esordito tra i professionisti nel 2013. Il club argentino ha messo 9 milioni di euro sul piatto ma, al momento, il Torino chiude alla cessione: il suo allenatore Ignazio Abate lo considera centrale nel progetto.
Simeone, una carriera decollata in Serie A e l'apice raggiunto al Napoli
Giovanni Simeone, detto "Cholito", figlio del "Cholo" Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha mosso sì i primi passi in Argentina tra River Plate e Banfield, ma la sua carriera è decollata in Italia. Dall'arrivo al Genoa nel 2016/17 il centravanti argentino ha avuto un marchio di fabbrica, una peculiarità che lo ha consacrato come bomber del calcio italiano: raggiungere la doppia cifra stagionale con ogni maglia vestita. Dopo i 12 gol al primo anno in rossoblu, passa alla Fiorentina e si presenta con 14 reti; nel 2019/20 cambia casacca, va al Cagliari e ancora una volta alla stagione d'esordio centra l'obiettivo, ben 12 marcature. La stagione 2021/22 all'Hellas Verona è la più prolifica: 17 gol in 35 presenze. Ora milita al Torino con cui ha toccato quota 11 in un campionato difficile. L'unica eccezione è stato il Napoli, 6 reti in 3 anni non avendo il posto da titolare, eppure l'esperienza in azzurro è stata l'apice della sua carriera con i due scudetti vinti sotto la guida di Spalletti e Conte.
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