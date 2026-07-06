Simeone lascia la Serie A? Il Cholito vuole tornare al River: la risposta del Torino

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Serie A, Giovanni Simeone ha il desiderio di tornare in patria nella sua squadra del cuore, il River Plate, ma il Torino prende posizione

Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Serie A. Il Cholito ha espresso il desiderio di tornare in Argentina, al River Plate, squadra in cui è cresciuto nelle giovanli e con la quale ha fatto anche il suo esordito tra i professionisti nel 2013. Il club argentino ha messo 9 milioni di euro sul piatto ma, al momento, il Torino chiude alla cessione: il suo allenatore Ignazio Abate lo considera centrale nel progetto.

Simeone, una carriera decollata in Serie A e l'apice raggiunto al Napoli

Giovanni Simeone, detto "Cholito", figlio del "Cholo" Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha mosso sì i primi passi in Argentina tra River Plate e Banfield, ma la sua carriera è decollata in Italia. Dall'arrivo al Genoa nel 2016/17 il centravanti argentino ha avuto un marchio di fabbrica, una peculiarità che lo ha consacrato come bomber del calcio italiano: raggiungere la doppia cifra stagionale con ogni maglia vestita. Dopo i 12 gol al primo anno in rossoblu, passa alla Fiorentina e si presenta con 14 reti; nel 2019/20 cambia casacca, va al Cagliari e ancora una volta alla stagione d'esordio centra l'obiettivo, ben 12 marcature. La stagione 2021/22 all'Hellas Verona è la più prolifica: 17 gol in 35 presenze. Ora milita al Torino con cui ha toccato quota 11 in un campionato difficile. L'unica eccezione è stato il Napoli, 6 reti in 3 anni non avendo il posto da titolare, eppure l'esperienza in azzurro è stata l'apice della sua carriera con i due scudetti vinti sotto la guida di Spalletti e Conte.