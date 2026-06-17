Simeone vuole tornare in Argentina: c'è distanza tra Torino e River Plate, le cifre

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Il futuro di Giovanni Simeone potrebbe essere lontano dalla Serie A. Secondo quanto raccolto da Tmw, l'attaccante avrebbe comunicato ufficialmente al Torino la volontà di trasferirsi al River Plate. Dopo anni in Italia, come noto, l'ex Genoa, Fiorentina e Napoli desidera tornare in patria e sono giorni decisivi per la possibile chiusura dell'operazione con il club argentino.

L'offerta del River Plate per Simeone

Il River Plate ha presentato un'offerta da 9 milioni di euro per il cartellino di Simeone, cifra che al momento non è sufficiente per convincere il Torino a lasciarlo partire. Al giocatore è stato invece proposto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. La volontà dell'attaccante appare chiara: tornare in Argentina. Torino e River Plate dovranno però continuare a trattare per colmare la distanza tra domanda e offerta e trovare un accordo definitivo.