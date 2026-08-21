Sorpresa Inter, spunta Martinelli! Ma serve una cessione e c'è l'indiziato

vedi letture

Calciomercato Inter, spunta un rumors a sorpresa per l'attacco

L'Inter potrebbe guardare ancora una volta al mercato inglese per un ultimo colpo in attacco. Molto dipenderà, ovviamente, dalle uscite e da eventuali offerte per giocatori oggi non considerati sul mercato. Il nome più interessante emerso nelle ultime ore è quello di Gabriel Martinelli, secondo quanto riporta Tuttosport. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal, che possiede anche il passaporto italiano (l'Inter ha già esaurito gli slot per extracomunitari), sarebbe stato proposto ai nerazzurri dalla Roc Nation, la stessa agenzia che segue gli interessi di Luis Henrique

Perché piace Martinelli

Il profilo piace perché offrirebbe caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti già in rosa: Martinelli può agire sulla fascia e saltare l'uomo, una qualità rara nella squadra di Chivu. L'Arsenal valuta il brasiliano oltre 40 milioni di euro, una cifra difficile da sostenere senza una cessione di peso. In quest'ottica va letta la posizione di Ange Yann Bonny: l'Inter non ha fretta di privarsene, ma davanti a un'offerta da almeno 40 milioni potrebbe valutarne l'uscita per reinvestire sul mercato. Sullo sfondo restano altre alternative, diverse per caratteristiche, come Joshua Zirkzee e Federico Chiesa.