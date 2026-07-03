Ufficiale Striscioni offensivi contro il Milan alla festa Scudetto: multati Thuram e l'Inter

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Ammenda di 5000 euro per l'Inter e per Marcus Thuram per alcuni striscioni offensivi esposti durante la festa Scudetto dello scorso 17 maggio. Questo quanto deciso dalla FIGC che in un comunicato spiega quanto segue: "A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter Marcus Lilian Thuram Ulien è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l'Inter.

Thuram, anche il procedimento

A carico di Thuram era stato aperto un procedimento “per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi”".