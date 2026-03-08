Tonfo casalingo per il Bologna: il Verona ribalta i rossoblù!

Oggi alle 17:01Serie A
di Antonio Noto
Montipò e la difesa gialloblù resistono fino al triplice fischio, regalando agli scaligeri una vittoria fondamentale per la salvezza. 

Il Verona espugna il Dall’Ara battendo 2-1 il Bologna e conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, i rossoblù passano in vantaggio al 49’ con Rowe, bravo a finalizzare l’azione nata dalla percussione di Zortea. La squadra di casa sfiora anche il raddoppio con il palo di Orsolini poco prima.

La reazione del Verona però è immediata: al 53’ Frese pareggia con una conclusione dal limite, mentre al 57’ Bowie completa la rimonta su assist di Orban. Nel finale il Bologna prova a spingere alla ricerca del pareggio, ma Montipò e la difesa gialloblù resistono fino al triplice fischio, regalando agli scaligeri una vittoria fondamentale per la salvezza. 