Udinese-Parma, le formazioni: Zaniolo da falso nove, torna Pellegrino
Il sabato di Serie A si apre alla Bluenergy Arena per la sfida tra Udinese e Parma, match valido per la 33^ giornata del campionato. Se la stagione della squadra di Kosta Runjaic è sostanzialmente finita, quella di Carlos Cuesta va a caccia degli ultimi punti per ottenere la matematica salvezza. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp, Zaniolo.
A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.
Allenatore: Carlos Cuesta
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