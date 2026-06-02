Dumfries al Real, l’Inter fa all-in su Palestra: maxi-richiesta Atalanta e ostacolo Premier
Denzel Dumfries è sempre più vicino a lasciare l’Inter. Il laterale olandese, salvo colpi di scena, è destinato a trasferirsi al Real Madrid. L’operazione permetterebbe ai nerazzurri di incassare i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, una cifra importante ma che il club di Viale della Liberazione dovrà reinvestire sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.
Palestra in pole per la fascia, ma la concorrenza dalla Premier League è agguerrita
La prima scelta dell’Inter per rimpiazzare Dumfries porta il nome di Marco Palestra, scrive Tmw. Il giovane laterale dell’Atalanta è seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra, anche se il club bergamasco non lo considera incedibile, complice anche le possibili evoluzioni tattiche legate alla futura impostazione di Maurizio Sarri e al passaggio al 4-3-3. La valutazione resta però elevata, attorno ai 50 milioni di euro, una cifra a cui l’Inter non si è ancora avvicinata.
Sul giocatore, inoltre, c’è una forte concorrenza dalla Premier League: il Newcastle sarebbe pronto ad arrivare alle richieste dell’Atalanta, mentre il vero ostacolo potrebbe arrivare dal Manchester City, ancora defilato ma potenzialmente pronto a inserirsi. In casa nerazzurra, comunque, le alternative non mancano: oltre a Palestra, piace da tempo Dodô della Fiorentina e si segue anche Michael Kayode, oggi al Brentford. Nonostante le opzioni, la priorità resta chiara: il preferito per la fascia destra continua a essere Marco Palestra.
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