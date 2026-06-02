Milan, corsa a due per la panchina: Glasner e Jaissle i favoriti

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Lotta a due per la panchina rossonera: il Milan prepara gli incontri decisivi

Il Milan continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, la corsa alla panchina rossonera si sarebbe ormai ridotta a due candidati principali: Oliver Glasner e Matthias Jaissle. La dirigenza del Milan vuole individuare il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo una stagione conclusa ben al di sotto delle aspettative.

Glasner e Jaissle in pole: il Milan prepara gli incontri decisivi

Il primo confronto dovrebbe avvenire con Oliver Glasner, reduce da un'esperienza molto positiva con il Crystal Palace, culminata con importanti successi nazionali e internazionali. Nelle ultime ore il tecnico ha salutato ufficialmente il club inglese, alimentando ulteriormente le voci sul suo futuro. Successivamente il Milan incontrerà anche Matthias Jaissle, attualmente legato all'Al-Ahli. La società presenterà a entrambi il proprio progetto tecnico e organizzativo, concedendosi poi alcuni giorni di riflessione prima della scelta definitiva. Dopo una stagione definita da molti come fallimentare, il club rossonero è chiamato a una decisione particolarmente delicata: la nomina del nuovo allenatore rappresenterà infatti il primo tassello della ricostruzione e del rilancio del Milan.