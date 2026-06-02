Milan, corsa a due per la panchina: Glasner e Jaissle i favoriti
Il Milan continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, la corsa alla panchina rossonera si sarebbe ormai ridotta a due candidati principali: Oliver Glasner e Matthias Jaissle. La dirigenza del Milan vuole individuare il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo una stagione conclusa ben al di sotto delle aspettative.
Glasner e Jaissle in pole: il Milan prepara gli incontri decisivi
Il primo confronto dovrebbe avvenire con Oliver Glasner, reduce da un'esperienza molto positiva con il Crystal Palace, culminata con importanti successi nazionali e internazionali. Nelle ultime ore il tecnico ha salutato ufficialmente il club inglese, alimentando ulteriormente le voci sul suo futuro. Successivamente il Milan incontrerà anche Matthias Jaissle, attualmente legato all'Al-Ahli. La società presenterà a entrambi il proprio progetto tecnico e organizzativo, concedendosi poi alcuni giorni di riflessione prima della scelta definitiva. Dopo una stagione definita da molti come fallimentare, il club rossonero è chiamato a una decisione particolarmente delicata: la nomina del nuovo allenatore rappresenterà infatti il primo tassello della ricostruzione e del rilancio del Milan.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro