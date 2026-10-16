Ufficiale Venezia, i convocati di Nicola per il Napoli: torna Mazzocchi, ben 5 infortunati

Venezia-Napoli, Nicola recupera Mazzocchi ma deve rinunciare a Bella-Kotchap, Busio e altri quattro giocatori. L'elenco completo dei convocati.

Il Venezia ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domani, sabato 17 ottobre, alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo, per la settima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Davide Nicola, al debutto sulla panchina arancioneroverde, ritrova Pasquale Mazzocchi, regolarmente inserito nella lista dei giocatori a disposizione. Non arrivano invece buone notizie per Armel Bella-Kotchap, che non è riuscito a recuperare in tempo per la partita contro la formazione di Massimiliano Allegri. Restano indisponibili anche Gianluca Busio, João Correia, Andrea Adorante, Marin Sverko e Bartol Franjic. Sono dunque sei le assenze segnalate alla vigilia, con Nicola chiamato a gestire diverse defezioni nel suo primo impegno alla guida della squadra lagunare.

Venezia-Napoli, l'elenco completo dei convocati: Mazzocchi recuperato, out Bella-Kotchap e Busio

Sono 26 i calciatori convocati dal Venezia per l'incontro contro il Napoli. Tra i nomi a disposizione di Nicola figura anche l'ex difensore azzurro Juan Jesus, mentre nel reparto offensivo sono presenti Akor Adams, Albion Rrahmani e John Yeboah. Di seguito l'elenco completo, suddiviso per ruolo.

Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti: Toma Basic, Lorenzo Berardi, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.

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