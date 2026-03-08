Vince la noia: Fiorentina-Parma finisce a reti inviolate

Vince la noia: Fiorentina-Parma finisce a reti inviolateTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:00Serie A
di Antonio Noto

Fiorentina e Parma pareggiano 0-0 in una gara povera di emozioni valida per la 28ª giornata di Serie A. Il primo tempo scorre senza tiri in porta, con i viola che provano a gestire il possesso mentre gli ospiti si rendono pericolosi soprattutto in contropiede. L’unico squillo arriva nel finale con un tentativo dalla distanza di Keita che termina di poco fuori.

Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il ritmo e sfiora il vantaggio con Fagioli e soprattutto con Piccoli, che non riesce a sfruttare una grande occasione da pochi passi. Nonostante i cambi dei due allenatori, la partita resta bloccata fino al 90’. Il pareggio permette al Parma di salire a 34 punti, mentre i viola devono accontentarsi di un punto.