Napoli-Gabriel Jesus, Branchini frena: “Nessuna trattativa! Ora non ci sono le condizioni…”

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Ultime calciomercato Napoli, le parole dell'agente di Gabriel Jesus, Giovanni Branchini, sul brasiliano che piace a Manna

"Napoli? Non abbiamo mai parlato di questa situazione: non c'è mai stata nessuna trattativa e di conseguenza non poteva esserci un okay da parte nostra e del giocatore. Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono. E dire altrimenti è sconveniente per il Napoli e per Gabriel Jesus". Giovanni Branchini, agente di Gabriel Jesus, parla e spiega cosa sta accadendo. Il brasiliano è davvero vicino al Napoli? No, a quanto pare. O meglio, non ancora. Magari in futuro. "Il mio viaggio non era legato a Gabriel Jesus, bensì a tutt'altre questioni che mi pare abbiate individuato", le sue parole in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio.

Gabriel Jesus-Napoli, le ultime

Branchini è stato in Abruzzo proprio nei giorni scorsi e su Jesus aggiunge: "Da diversi mesi, molti club sondano la situazione del giocatore per capire quali sono le intenzioni e i numeri, le aspettative dell'Arsenal. Ho avuto ben tre club italiani e un potenziale quarto aveva manifestato interesse in una fase in cui sembrava in procinto di cedere un attaccante importante della rosa. Aveva in testa la possibilità di tentare la carta Gabriel. La realtà è questa. E posso aggiungere che a parte un paio di club turchi, respinti perché non c'è l'interesse di andare in Turchia, altre trattative di rilievo non ci sono state.