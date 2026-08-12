Live Diretta Napoli-Aris Salonicco 6-2, (Rrahmani 19', Racic 32', 79’, McTominay 44', De Bruyne 58', 89’, Lucca 64', 74') che 2T! Il ritiro termina con una goleada!

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22.52 - FINISCE QUI!

89' - DE BRUYNE!!! GOOOOOL!!! 6-2! Bravissimo Giovane ad andare via a destra, cross basso per l'accorrente belga che di destro chiude i conti!

88' - DE BRUYNE! Gran destro potente che termina fuori.

79' - RACIC! L'ARIS ACCORCIA: 5-2! Stop e sinistro secco che sorprende Milinkovic-Savic che aveva la visuale coperta.

74' - LUCCA!!! GOOOOOOOOOOL!!!! De Bruyne colpisce il palo, sulla ribattuta è lesto l'ex Udinese per infilare il 5-1!

73' - VERGARA CHIEDE IL CAMBIO: al suo posto entra Garofalo.

71' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Di Lorenzo e Rrahmani, entrano Mazzocchi e Obaretin.

64' - LUCCA!!! GOOOOOOOOOOOL!!!! Lang punta l'avversario e serve Vergara che si sovrappone all'interno dell'area, cross basso per Lucca che stoppa spalle alla porta e si gira in modo perfetto mettendo la palla nell'angolino basso alle spalle di Dioudis: 4-1 Napoli!

62' - RRAHAMNI! Da corner gran stacco di testa del Kosovaro: palla centrale bloccata da Dioudis.

60' - II Napoli passa al 3-5-1-1 con Lang e Giovane esterni di centrocampo e De Bruyne sottopunta.

59' - Triplo cambio per il Napoli: escono Spinazzola, Alisson e Hojlujnd; entrano Lang, Giovane e Lucca.

58' - DE BRUYNE!!! GOOOOOL!!! GOOOOOL!!! GOOOOOOL!!!! Cross di Politano sul secondo palo, il belga al volo de posizione defilata mette in rete il 3-1!

57' - HOJLUND! Cross basso di Di Lorenzo, il danese tenta la deviazione di tacco sotto porta ma liscia il pallone.

56' - Fadiga in scivolata ferma una ripartenza del Napoli: lancio di Vergara per Spinazzola fermato in fallo laterale.

55' - Buon lavoro sulla fascia di Spinazzola, la palla arriva a De Bruyne che scambia con Anguissa e apre sul secondo palo, lancio troppo lungo che si perde sul fondo.

49' - Ottimo lavoro difensivo di Anguissa, che ruba palla nella propria area, riparte e subisce fallo.

49' - Tanti palloni toccati per Vergara, il suo cross si perde sul secondo palo.

47'- ANGUISSA! Dagli sviluppi del corner colpo di testa per Anguissa, palla debole che Dioudis blocca senza problemi.

46'- Da Hojlund a sinistra per Vergara, palla al centro per l'accorrente De Bruyne, palla deviata in angolo.

22.06 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Cambio anche per l'Aris: esce Kadewere, entra Boussaid.

22.04 - Quattro cambi per il Napoli all'intervallo: Escono Meret, McTominay, Gilmour e Alisson; entrano Milinkovic-Savic, De Bruyne, Lobotka e Vergara.

21.49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

44' - MCTOMINAY!!! GOOOOOL!!! GOOOOOL!!! Hojlund apre a sinistra per Alisson, la palla è troppo lunga ma il brasiliano con uno scatto incredibile la ruba al suo avversario, dribbling e palla in mezzo per l'accorrente McTominay che mira sul secondo palo e firma il 2-1!

43' - SPINAZZOLA! Gran lavoro di Hojlund che tiene palla spalle alla porta in area e scarica all'indietro per l'ex Roma: piattone di destro che esce di poco sul secondo palo.

41' - HOJLUND! Politano si porta la palla sul sinistro e crossa sul secondo palo, il danese più alto di tutti ma non riesce a centrare i pali.

40' - Il Napoli ora spinge.

36' - GILMOUR! Punizione battuta rasoterra fuori area per lo scozzese, destro di controbalzo che termina alto.

35' - Politano atterrato alla destra dell'area di rigore: corner corto per il Napoli.

35' - Cross pericoloso di Spinazzola, smanaccia Dioudis.

32' - RACIC! L'ARIS PAREGGIA! Punizione pennellata all'incrocio dal numero 10, Meret si tuffa ma non ci arriva!

31' - Politano commette fallo al limite dell'area su Gianniotas.

29' - Niente da fatto dall'angolo, la difesa greca allontana la minaccia.

28' - Spinazzola conquista un corner dalla sinistra.

27 ' - Doppia occasione per l'Aris! Bravo Meret a respingere in entrambe le occasioni.

25' - Gran palla in verticale di Gilmour per Politano, Matteo tenta in dribbling per rientrare sul sinistro ma viene fermato da Jensen.

22' - Ancora applausi per Rrahmani che ferma con un ottimo anticipo il lancio lungo per Gianniotas.

19' - RRAHMANI!!! GOOOOOOOOOOOL!!! Grandissima rete del kosovaro che fa partire un missile da oltre 20 metri, niente da dare per Dioudis: 1-0 Napoli!

16' - Lancio di Politano per la corsa di Di Lorenzo sulla fascia: palla troppo lunga che termina sul fondo.

12' - Altra azione di Alisson, dribbling e cross sul secondo palo: palla troppo lunga.

11' - Molto attivo Alisson, il brasiliano atterra un avversario impedendo una ripartenza dell'Aris.

9' - ALISSON! Dopo un'ottima azione manovrata degli azzurri, palla ad Alisson che rientra su destro e va al tiro, palla deviata in angolo. Dagli sviluppi del corner ancora il barsilaino va al cross, messo fuori dalla difesa greca.

6' - Fallo netto su Politano nei pressi della bandierina, l'arbitro lascia continuare e il pubblico non approva.

3' - HOJLUND! Il danese parte sulla destra palla al piede, entra in area e calcia di destro altissimo!

2' - Il Napoli tiene palla dopo un'inizio aggressivo dell'Aris.

21.03 - PARTITI!

21.00 - Squadre in campo.

20.58 - Termina la presentazione.

20.57 - Partono l'inno e i fuochi d'artificio azzurri.

Allegri: "Grazie a tutti, buona serata".

Edo De Laurentiis: "Ringrazio tutti i tifosi, che ci hanno seguito con tanto affetto, e le istituizioni di Castel di Sangro e dell'Abruzzo che ogni anno ci ospitano. Un ringraziamento anche alle forze dell'ordine e agli steward".

20.56 - E' il turno di Allegri accompagnato dal vice presidente Edo De Laurentiis e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

20.55 - C'è anche Ngonge.

20.54 - Cori per Hojlund, qualche fischio isolato per Lucca.

20.53 - Tocca ora gli attaccanti, primo ad entrare Alisson Santos.

20.52 - Boato per la presentazione di McTominay.

20.51 - Ora tocca ai centrocampisti, il primo ad entrare in campo è Anguissa, seguito da De Bruye. Si alza il coro "Kevin, Kevin".

20.49 - E' il turno dei difensori.

20.46 - I primi ad entrare in campo sono i quattro portieri.

20.45 - Inizia la presentazione ufficiale della squadra.

20.40 - Anche l'Aris termina il riscaldamento e rientra negli spogliatoi.

20.36 - Termina il riscaldamento: gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

20.11 - Gli azzurri entrano in campo per il riscaldamento. Stasera giocheranno in completo rosso con la terza maglia ufficiale di questa stagione.

20.02 - Sono ufficiali le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri.

ARIS SALONICCO in attesa.

20.01 - Meret, Milinkovic-Savic e Contini entrano in campo per il riscaldamento.

19.38 - A bordocampo il vice di Allegri, Marco Landucci.

19.35 - La squadra greca fa rientro negli spogliatoi.

19.23 - L'Aris Salonicco testa il terreno di gioco del Patini.

19.15 - Il match sarà trasmesso in pay per view. Come sempre potrete seguire gratuitamente la nostra diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net e tutti i commenti su Radio Tutto Napoli.net

19.10 - Cancelli aperi in anticipo le i tanti tifosi in cosa.

19.00 - Lunghe fila all'esterno del Patini, i cancelli verranno aperti alle 19.30.

Rispetto all'ultimo test sono dovrebbe partire titolare Rafa Marin, al posto dell'infortunato Marianucci. Attenzione anche a Noa Lang che ieri è uscito fuori anzitempo dalla seduta pomerdiana per noie al ginocchio sinistro. Questo il probabile 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri: Meret resta favorito su Milinkovic, poi Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. A centrocampo il terzetto composto da Lobotka, Anguissa e McTominay ed in attacco Politano e Alisson ai lati di Hojlund. Probabile che i primi cambi stavolta avverranno dopo l'ora di gioco, anche per mettere minuti nella gambe prima in vista dell'inizio del campionato di Serie A.

E' il giorno di Napoli-Aris Salonicco, quinto e ultimo test del precampionato per la squadra di Massimiliano Allegri, il terzo internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Alle 21 allo Stadio Teofilo Patini, dopo il test pareggiato 1-1 con il Celta Vigo, andrà in scena l'amichevole probabilmente più importante di quest'estate, una vera prova generale in vista dell'esordio in campionato di sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa.

Stasera, proprio sul terreno di gioco del Patini, si terrà anche la presentazione ufficiale della squadra. Per la prima volta nell'era De Laurentiis, la presentazione non avverrà in piazza come accaduto anche quest'anno Dimaro e a Castel di Sangro nelle passate stagione, bensì all'interno dello stadio.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Aris Salonicco, terza internazionale del ritriro di Castel di Sasngro e test con il livello più alto dell'estate dei partenopei.