Ufficiale
Addio Lukaku: va al Fenerbahce, l'annuncio della SSC Napoli
La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü. Ecco la nota del club azzurro: "Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!".
Anche il Fenerhabce ha già annunciato il suo arrivo:
Romelu Lukaku Fenerbahçemizde! #BigRom pic.twitter.com/jlr5yq281K— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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