Napoli-Celta Vigo 1-1, le pagelle: 30' positivi, Di Lorenzo il migliore e bene la difesa

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Castel di Sangro 2026, voti e pagelle della quarta amichevole estiva: Napoli-Celta Vigo finita 1-1

Terminato il quarto test del Napoli, il secondo nel ritiro di Castel di Sangro 2026. Il Napoli non va oltre il pareggio con il Celta Vigo con il gol di Giovanni Di Lorenzo a cui ha fatto seguito nella ripresa quello di Jutgla su un malinteso Meret-KDB. Una partita dai due volti con un buon primo tempo, sopratutto nella prima mezz'ora, però non senza fasi di blocco basso sul palleggio degli spagnoli, poi nella ripresa più Celta Vigo con l'ingresso di diversi titolari, e Napoli che cala progressivamente e poi viene rivoluzionato dai cambi.

Napoli-Celta Vigo 1-1, le pagelle

Milinkovic-Savic 6 - Non è chiamato a particolari interventi. Qualche sventagliata e un po' di gestione con relativa pressione (dal 45' Meret 5,5 - Non impegnato, ma si complica la vita da solo: tarda il passaggio su De Bruyne, che arriva quando è già pressato, e combina la frittata)

Di Lorenzo 7 - Grande tempismo per il colpo di testa che sblocca la partita. E' sempre una minaccia, accentrandosi e lasciando l'ampiezza a Politano. Sfiora anche la doppietta, ma il tentativo dal limite colpisce la parte alta della traversa (dal 73' Mazzocchi sv)

Rrahmani 6,5 - E' chiamato a smistare tanti palloni in prima costruzione, senza grosse sbavature. Su un paio di ripartenze si arrangia come può, ma è sicuramente una certezza nella guida del reparto (dal 73' Obaretin sv)

Rafa Marin 6,5 - Una bella chiusura sotto misura, su uno dei pochi tentativi degli spagnoli. Attento, pulito nelle giocate, anche se col tempo e con maggiore fiducia sarà chiamato a prendersi più responsabilità in uscita per non essere prevedibili uscendo solo su Rrahmani (dal 60' Marianucci 6 - Entra con grande applicazione, ordine, poi esce per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro) (dall'83' Garofalo sv)

Olivera 6 - Sempre ben posizionato, ma in fase di spinta non incide più di tanto ed è chiaramente da migliorare anche l'intesa con un giocatore estroso come Alisson (dal 60' Spinazzola 6 - Entra nella fase più difficile e disordinata, pochi spunti, qualche rincorsa e poco altro)

Anguissa 6 - Un tempo incoraggiante, aggredendo in avanti e dando continuità alle giocate in verticale. Nel secondo tempo non a caso la sua assenza si sente molto (dal 45' Vergara 5,5 - Diversi errori grossolani per uno come lui, un'altra frazione di gioco non all'altezza come con l'Osasuna)

Lobotka 6,5 - In crescita di condizione ed è molto più mobile. Appena il Celta alza un po' la pressione, si abbassa e fa uscire palla sempre con grande scioltezza. Senza di lui, il Napoli perde moltissimo (dal 60' Gilmour 6 - Il suo ingresso è già una buona notizia, chiaramente ben lontano dalla miglior condizione essendo più in ritardo rispettoai compagni)

McTominay 6 - Primo test dall'inizio e tutto sommato appare in crescita, almeno sul piano dell'intensità. Partecipa molto alla manovra offensiva, almeno fino a quando il Napoli attacca a pieno organico soprattutto nella prima mezz'ora. Pende un duro colpo ed esce zoppicando (dal 60' De Bruyne 5,5 - Qualche lancio senza fortuna. Finisce nel pasticcio che porta all'1-1, anche se forse non si aspettava più lo scarico di Meret vista la pressione forte del Celta e poco prima aveva fatto cenno a Meret di tenerla)

Politano 6 - Tra i migliori all'inizio, creando sempre superiorità sul lato destro. Cala progressivamente, anche fisicamente per il grande lavoro che deve fare. Stramazza a terra poco prima di essere sostituito lamentando un problema alla schiena (dal 60' Giovane 6 - Qualche spunto, ma isolato e non in un contesto di gioco, ma anche tanto sacrificio ripiegando sull'esterno avversario sulla linea di difesa)

Hojlund 6 - Sicuramente più servito rispetto al test con l'Osasuna, ma ancora non abbastanza: non ha particolari occasioni per poter incidere ed il suo coinvolgimento deve diventare un tema per Allegri (dal 60' Lucca 5,5 - A differenza del compagno ha due buone occasioni, soprattutto la seconda meritava un'esecuzione migliore. Peccato perché riesce ad essere nel vivo dell'attacco, ma la concretizzazione per un bomber è fondamentale)

Alisson 6 - Inizia bene, con grande impeto, arrivando più volte al tiro. Deve sacrificarsi arretrando sulla linea difensiva, ma nella parte finale del primo tempo, quando il Napoli abbassa molto il baricentro, deve gestire diversi palloni anche zona bandierina e va in difficoltà con diverse palle perse (dal 60' Lang 6,5 - In un secondo tempo difficile, almeno ha un buon impatto: mette due assist al centro, soprattutto il secondo meritava miglior sorte da parte di Lucca).