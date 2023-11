Dalla Polonia - Zielinski con febbre, mal di gola e dolori al torace: ha fatto il tampone

L'azzurro è stato sottoposto al test per il Covid.

Secondo quanto riportato in Polonia da Sport, nelle ore antecedenti al match decisivo per le qualificazioni a Euro 2024 tra la nazionale polacca e la Repubblica Ceca, Piotr Zielinski si è svegliato con uno stato influenzale. Il centrocampista del Napoli si è svegliato non solo con febbre e mal di gola, ma anche con dolori al torace che ne complicavano la respirazione e una sensazione di debolezza fisica generale. L'azzurro è stato sottoposto al test per il Covid, ma il risultato è stato negativo.