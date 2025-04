Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: Conte ha un solo dubbio da sciogliere

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 31ª giornata di Serie A: gli azzurri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, al Dall'Ara lunedì alle ore 20:45. I felsinei sono probabilmente la squadra più in forma del momento e rappresentano un grosso ostacolo sull'inseguimento scudetto del Napoli: se i partenopei però riusciranno ad uscirne con i tre punti, potranno davvero credere al tricolore avendo poi un calendario relativamente in discesa, con tutte squadre della parte destra della classifica. A maggior ragione dopo il passo falso dell'Inter: il Napoli con un risultato positivo può tornare a -3 o persino a -1 e con un calendario che a quel punto - seppur solo sulla carta - sorriderebbe ai partenopei mentre l'Inter avrà ancora le romane oltre allo stesso Bologna.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte contro il Milan è tornato al 4-3-3 con ottimi risultati, il tecnico confermerà quest'assetto. Tra i pali Meret, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Olivera terzini e in mezzo Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo torna McTominay dopo lo stato influenzale che lo aveva costretto al forfait, completano Lobotka e uno tra Anguissa e Gilmour. Davanti insieme a Lukaku e Politano si va verso la conferma di David Neres, c'è l'opzione Raspadori per passare al 4-4-2 ma al momento è più indietro nel ballottaggio. Non rientra tra i convocati Spinazzola.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano darà fiducia in gran parte agli uomini del successo in Coppa Italia. Dunque 4-2-3-1 con in porta Skorupski, la linea di difesa a destra presenta Holm visto lo stop di Calabria, a sinistra Miranda e al centro si candida Lucumi per affiancare Beukema. In cabina di regia agirà il duo Ferguson-Freuler, batteria di trequartisti composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye; occhio a Cambiaghi che scalpita e può scalzare lo svizzero. Per il ruolo di centravanti, Castro è stato convocato ed è favorito su Dallinga.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) lunedì 7 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Anguissa-Gilmour 60-40%, McTominay-Gilmour 70-30%, Neres-Raspadori 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Contini, Spinazzola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Lucumi-Casale 60-40%, Ndoye-Cambiaghi 55-45%, Castro-Dallinga 55-45%

Diffidati: Pobega

Indisponibili: Calabria