Tuttonapoli Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: torna Rrahmani, rischiano De Bruyne e Anguissa

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Napoli-Cremonese apre la 34ª giornata al Maradona: Conte cerca il riscatto dopo il ko con la Lazio e punta a blindare il secondo posto

Il Napoli è chiamato a ripartire dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio: l'obiettivo di questo finale di stagione è blindare una posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League, possibilmente il secondo posto. La Cremonese invece è impegnata nella lotta per non retrocedere ed occupa attualmente il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce. Due obiettivi opposti, una stessa urgenza: fare punti. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte non può più permettersi passi falsi, mentre gli uomini di Marco Giampaolo sanno che ogni punto in quest'ultima fase può valere la permanenza in Serie A.

Come arriva il Napoli: la scossa di Conte dopo la sconfitta con la Lazio

L'anticipo del venerdì vedrà la Cremonese di scena al Maradona contro un Napoli ferito dalla recente sconfitta interna e dal precedenti pari a Parma. L'idea di Conte è dare una scossa a una squadra che nelle ultime uscite ha faticato soprattutto in zona offensiva, con soluzioni che consentano più qualità e pericolosità, proprio ciò che è mancato nelle ultime gare. Il tecnico prepara cambiamenti significativi, a partire dal rientro di Rrahmani e da Alisson Santos. Intanto, David Neres è tornato a Castel Volturno per completare la riatletizzazione: buona notizia per il finale di stagione, ma non sarà della partita già venerdì.

Come arriva la Cremonese: un pareggio con il Torino e la corsa salvezza ancora aperta

Il pareggio per 0-0 contro il Torino è un risultato discreto per i grigiorossi, che restano terzultimi a pari punti con il Lecce. Con Giampaolo, la Cremonese è cambiata dal punto di vista tattico con la difesa a quattro, dove Floriani Mussolini viene preferito sugli esterni insieme a Vandeputte che dà qualità in campo. Il trend recente è significativamente negativo: solo una vittoria nelle ultime 19 partite, con appena 8 gol fatti e 8 punti conquistati.

Le ultime sul Napoli: torna Rrahmani, rischiano la panchina Anguissa e De Bruyne

Antonio Conte vuole dare un segnale alla squadra e potrebbe optare per due esclusioni eccellenti. Nel 3-4-2-1 c'è Milinkovic-Savic in porta, torna finalmente Rrahmani a guidare la difesa, coadiuvato da Buongiorno ed uno tra Beukema e Olivera. Sulla corsia sinistra Gutierrez insidia Spinazzola, a destra confermato Politano, in mediana invece fuori Anguissa e arretra McTominay al fianco di Lobotka. Sulla trequarti spazio ad Alisson Santos e possibile chance anche per Elmas al posto di De Bruyne: è ballottaggio aperto. C'è il solito Hojlund ad agire da prima punta.

Le ultime sulla Cremonese: torna Maleh, Vardy ancora ai box

Marco Giampaolo si affida al 4-4-2 ed è orientato ad un solo cambio dall'ultima formazione scesa in campo. Audero tra i pali, Baschirotto-Luperto la coppia di centrali con Terracciano e Pezzella sulle corsie. A centrocampo riecco Maleh dopo la squalifica, è in vantaggio su Bondo, accanto a lui l'ex Grassi; sugli esterni da un lato Vandeputte e dall'altro Floriani-Mussolini che è favorito nel ballottaggio con Zerbin. Viaggia verso la conferma il tandem offensivo Bonazzoli-Sanabria, con Vardy che è ancora ai box.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Beukema-Olivera 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 60-40%, De Bruyne-Elmas 55-45%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Vergara, Lukaku

CREMONESE (4-4-2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo

Ballottaggi: Floriani-Zerbin 55-45%, Maleh-Bondo 60-40%, Sanabria-Okereke 60-40%

Indisponibili: Vardy, Collocolo, Moumbagna, Thorsby

Le statistiche chiave:

Napoli: 66 punti in 33 partite, 48 gol fatti e 33 gol subiti

Cremonese: 27 punti in 33 partite, 26 gol fatti e 47 gol subiti

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 1.33 – Pareggio 5.00 – Vittoria Cremonese 9.50

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