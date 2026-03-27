Sorpresa Lukaku: rischia di saltare non solo Napoli-Milan, la previsione

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Nelle scorse ore anche il dt del Belgio aveva spiegato il motivo per cui Big Rom non era partito con la nazionale per l'Americ

Romelu Lukaku potrebbe saltare non solo il Milan ma anche il Parma dopo la partita di Pasquetta. Secondo Il Mattino, dunque, le sue condizioni saranno da valutare al rientro dopo il suo viaggio in Belgio dove resterà ancora per diversi giorni. Una scelta, la sua, che ha stupito il club. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Ne hanno parlato anche dal Belgio con la ricostruzione di quanto accaduto. Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli, concentrandosi sulla preparazione fisica per il finale di stagione e la Coppa del Mondo con il Belgio.

Caso Lukaku, le parole del dt Belgio

Nelle scorse ore anche il dt del Belgio aveva spiegato il motivo per cui Big Rom non era partito con la nazionale per l'America. “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali".