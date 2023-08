13 agosto, le partite oggi in TV: Liga, Premier ed altre 4 gare di Coppa Italia

Restano quattro partite di Coppa Italia agli atti, che saranno tutte trasmesse live sulle reti Mediaset dedicate.

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Non mancano gli appuntamenti calcistici in questo lunedì 14 agosto. Restano quattro partite di Coppa Italia agli atti, che saranno tutte trasmesse live sulle reti Mediaset dedicate. Ma non solo: si concludono anche i primi turni di Liga e Premier League, senza dimenticarsi delle partite in programma, e visibili sul piccolo schermo, per quanto riguarda Arabia Saudita e Portogallo.

17.45 Cremonese-Crotone (Coppa Italia) - CANALE 20

18.00 Sampdoria-Sudtirol (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.30 Cadice-Alaves (Liga) - DAZN

19.45 Moreirense-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 Al Ittifaq-Al Nassr (Saudi Pro League) - LA7D

21.00 Manchester United-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Spezia-Venezia (Coppa Italia) - CANALE 20

21.15 Torino-Feralpisalò (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.30 Atletico Madrid-Granada (Liga) - DAZN

21.45 Boavista-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN