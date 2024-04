Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è il posticipo Genoa-Cagliari e un match di Liga

Ci sono quattro appuntamenti in questo lunedì 29 aprile 2024. il posticipo Genoa-Cagliari, 2 gare di Campionato Primavera e Barcellona-Valencia in Liga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono quattro appuntamenti in questo lunedì 29 aprile 2024. Scenderà in campo il posticipo della 34esima giornata di Serie A tra Genoa e Cagliari, alle ore 20:45. Andranno in scena anche due partite di Campionato Primavera e il match di liga tra Barcellona e Valencia (20:45).

LUNEDÌ 29 APRILE

14.30 Sampdoria-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Juventus-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.45 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Barcellona-Valencia (Liga) - DAZN