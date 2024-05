Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: seconda semifinale di Champions e Serie B

Dopo il 2-2 tra Bayern Monaco e Real Madrid, stasera torna la Champions League con la seconda semifinale d'andata.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 2-2 tra Bayern Monaco e Real Madrid, stasera torna la Champions League con la seconda semifinale d'andata. Alle 21 Borussia Dortmund e Paris Saint Germain si affrontano al Signal Iduna Park. In campo anche la Serie B per il turno infrasettimanale valido per la 36ª giornata. Di seguito la programmazione tv odierna.

12.30 Cremonese-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Pomigliano-Milan (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

15.00 Como-Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Catanzaro-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

15.00 Spezia-Palermo (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

15.00 Sudtirol-Ternana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

15.00 Ascoli-Cosenza (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

15.00 Bologna-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Sassuolo-Roma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

15.00 Como-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

18.00 Zona Serie B - DAZN

18.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

18.00 Bari-Parma (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Lecco-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

18.00 Feralpisalò-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

18.00 Reggiana-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

18.00 Barcellona-Real Madrid (Liga) - DAZN

20.00 Liverpool-Chelsea (Women's Super League) - DAZN

21.00 Borussia Dortmund-PSG (Semifinale Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO