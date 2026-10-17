Allegri effettua la quarta sostituzione: entra Politano per Beukema

Allegri effettua la quarta sostituzione: entra Politano per BeukemaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:22Brevi
di Davide Baratto

Max Allegri effettua già la quarta sostituzione al minuto 63, con il Napoli sotto 1-0 contro il Venezia. Entra Matteo Politano al posto di Beukema: il numero 21 azzurro si posizionerà presumibilmente sulla corsia di centrocampo, con Di Lorenzo che arretra come terzo di difesa.