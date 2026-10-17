Perde ancora il Napoli! Chi salvi tra gli azzurri? Vota qui il sondaggio!

Notte fonda per il Napoli di Massimiliano Allegri che perde ancora in campionato e si ferma a Venezia: decide la rete di Adams al 48' che sbarra la strada agli azzurri. Nella ripresa Kevin De Bruyne sbaglia un calcio di rigore e Stankovic sale in cattedra con una grandiosa prestazione e diverse parate! Chi salvi tra gli azzurri? Vota qui il sondaggio!