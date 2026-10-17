De Bruyne spreca il rigore! KDB si fa ipnotizzare da Stankovic

De Bruyne spreca il rigore! KDB si fa ipnotizzare da StankovicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:26Brevi
di Davide Baratto

Kevin De Bruyne spreca l'occasione per il pari! Hojlund difende bene il pallone su Moreno e viene falciato: calcio di rigore per il Napoli. Dal dischetto si presenta KDB che si fa ipnotizzare da Stankovic. Azzurri ancora in svantaggio contro il Venezia.