De Bruyne, tante critiche ma inizio top: è entrato in 7 gol su 10 gare tra Napoli e nazionale

Dopo la doppietta al Frosinone, il belga può timbrare ancora in Serie A: l’ultima volta in due gare consecutive risale all’ottobre 2022.

Dopo la doppietta contro il Frosinone, Kevin De Bruyne potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta dopo quattro anni. Un traguardo che manca dall’ottobre 2022, quando il belga riuscì nell’impresa in Premier League con la maglia del Manchester City, andando a segno contro Brighton e Leicester.

De Bruyne, numeri da urlo da agosto: 7 gol in 10 presenze tra Napoli e Belgio

Più nel dettaglio, il belga ha preso parte a sette gol in 10 presenze da inizio agosto, tra club e nazionale e considerando tutte le competizioni: cinque reti e due assist. Un ruolino di marcia che racconta come il rendimento di KDB, spesso discusso in azzurro, sia in realtà molto più brillante quando si guarda al quadro complessivo della sua stagione.

Venezia-Napoli, la partita di De Bruyne: rotazione prevista, ma il record può aspettare

Il tentativo di segnare nuovamente in campionato dovrà però fare i conti con le scelte di Allegri: stando al Corriere dello Sport, De Bruyne partirà dalla panchina a Venezia, nell’ambito del turnover pensato dal tecnico per gestire le energie in un calendario fitto. Per inseguire questo primato dovrà quindi attendere l’eventuale ingresso a gara in corso, oppure le prossime sfide.