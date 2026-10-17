Triplo cambio di Allegri: entrano Hojlund, De Bruyne e Alisson
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Triplo cambio di Massimiliano Allegri prima dell'ora di gioco, con il Napoli sotto 1-0 contro il Venezia. Entrano Hojlund, De Bruyne e Alisson Santos, escono Lucca, Giovane e Gilmour.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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