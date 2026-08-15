Ultim'ora Clamoroso Zeballos: salta anche il Celta Vigo e ora può rinnovare col Boca!

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Clamorosa svolta nel futuro di Zeballos. Dopo essersi allontanato dal Napoli, sarebbe saltata anche la pista Celta Vigo: il "Changuito" tratta ora il rinnovo.

Nuovo ribaltone nella vicenda Exequiel Zeballos. Quando il trasferimento al Celta Vigo sembrava ormai la soluzione più probabile dopo lo stallo con il Napoli, dall'Argentina arriva uno scenario completamente diverso. Secondo quanto riportato a sorpresa da DeporTV, entrambe le piste europee sarebbero infatti saltate e il "Changuito" sarebbe destinato, almeno per il momento, a rimanere al Boca Juniors. Nei giorni scorsi il Celta aveva confermato pubblicamente di essere al lavoro sul giocatore.

Zeballos-Boca, si tratta il rinnovo: possibile reintegro

Boca e Zeballos avrebbero così riaperto le trattative per prolungare il contratto, ragionando anche sull'inserimento di una clausola rescissoria più bassa. La volontà del giocatore sarebbe quella di non lasciare il club a parametro zero e garantire un incasso agli Xeneizes in caso di futura cessione. Il nuovo scenario potrebbe portare anche Rodolfo Arruabarrena a reintegrare Zeballos in rosa. Una svolta totale dopo settimane nelle quali prima il Napoli e successivamente il Celta Vigo erano sembrati vicinissimi al suo acquisto.