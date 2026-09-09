E' tutto vero! Avellino, c'è l'offerta ufficiale per James Rodriguez: cifre e dettagli
L’Avellino fa sul serio per James Rodriguez. Secondo quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato a RaiNews24, nella tarda mattinata il club irpino avrebbe inviato una mail ufficiale all’agente del centrocampista colombiano, mettendo sul tavolo una proposta contrattuale. L’offerta dell’Avellino sarebbe di un milione di euro netti più bonus per una stagione. Nell’accordo sarebbe inoltre previsto un rinnovo obbligatorio nel caso in cui la formazione campana riuscisse a conquistare la promozione dalla Serie B alla Serie A.
James Rodriguez-Avellino, proposta da un milione più bonus e rinnovo in caso di Serie A
In caso di salto nella massima categoria cambierebbero anche le cifre dell’ingaggio: James Rodriguez potrebbe arrivare a guadagnare quasi due milioni di euro, bonus compresi, con una base minima fissata a 1,5 milioni. Ora la palla passa al colombiano e al suo entourage, chiamati a valutare la proposta ufficiale arrivata dall’Avellino.
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