Ufficiale
Avellino, sfuma il sogno James Rodriguez: fatta con la sua nuova squadra
TuttoNapoli.net
Adesso è ufficiale: James Rodríguez è un nuovo giocatore dell’Atletico Nacional. L’annuncio del club colombiano è arrivato nella notte, con l’ex Real Madrid ha scelto di tornare in patria.
L’Atletico Nacional si era inserito durante i contatti tra il trequartista e l’Avellino, che aveva compiuto importanti sforzi economici per provare a portarlo in Italia. L'ultima offerta del club campano era infatti di 1,2 milioni netti a stagione più bonus, con un rinnovo a cifre superiori a 1,5 milioni netti in caso di promozione in Serie A.
Nonostante l’impegno della società biancoverde, la scelta di James è ricaduta sul club colombiano.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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