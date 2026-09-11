Prima pagina Chivu prepara la prima fuga scudetto: la prima de La Gazzetta dello Sport

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La Gazzetta dello Sport apre titolando "Chivu prepara la prima fuga scudetto", mettendo in evidenza la ghiotta occasione per i nerazzurri che, nella trasferta contro l'Udinese, cercano la vittoria decisiva per staccare le rivali e consolidare il primato in classifica. Ampio risalto al percorso europeo e nazionale della squadra lariana, definita una vera e propria "favola" all'indomani dello storico e prestigioso successo ottenuto in casa contro il Lipsia. In taglio alto spazio ai rossoneri e al rapido impatto del giovane talento Cissé, elemento subito diventato indispensabile nello scacchiere tattico del tecnico Ruben Amorim.