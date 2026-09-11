"Reazione Napoli, il fattore De Bruyne": la prima del Corriere dello Sport-Stadio
L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport mette in risalto in prima pagina la necessità del riscatto azzurro proponendo il titolo "Reazione Napoli, il fattore De Bruyne". Il quotidiano romano individua nel fuoriclasse belga l'elemento tecnico e di personalità imprescindibile da cui Massimiliano Allegri deve ripartire per superare il momento di crisi e guidare la squadra verso il pronto riscatto in campionato contro il Bologna.
"Meno male che Cesc": l'elogio al Como
In primo piano sulla prima pagina del giornale svetta inoltre il gioco di parole "Meno male che Cesc", un tributo diretto all'impatto e all'avvio di stagione esaltante del Como sotto la guida di Cesc Fàbregas. Il quotidiano incensa il tecnico spagnolo, capace di trasformare la formazione lariana in una realtà solida, spettacolare e vincente anche nel panorama internazionale.
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