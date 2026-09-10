Avellino, sta sfumando il sogno James Rodriguez: il motivo

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Rischia di sfumare James Rodriguez all'Avellino. Il giocatore riflette ma non ha ancora dato una risposta definitiva. La redazione di Tmw fa sapere: "Da giorni è in corso una trattativa tra il giocatore svincolato e il club. È infatti in corso una trattativa tra le parti, con l'entourage del giocatore che ha fatto però sapere di aver rifiutato la prima proposta del club, un'offerta che ammontava intorno ai 2 milioni di euro, bonus compresi, con contratto annuale e opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A: la stessa non è stata giudicata congrua, ma la società biancoverde ha rilanciato, con un'offerta migliorativa che rimarrebbe sulla cifra già detta ma comprenderebbe una percentuale degli incassi dai diritti di immagine. Si attende adesso la risposta del calciatore, che comunque non appare poi così distante.

A quel punto, se anche questa seconda offerta venisse rispedita al mittente, difficilmente la famiglia D'Agostino si spingerebbe ancora oltre. E il tutto potrebbe dirsi tramontato. Anche perché, comunque, neppure il club è intenzionato ad attendere troppo oltre".