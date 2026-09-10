Prima pagina Napoli, non basta. Allegri, terzo ko di fila: la prima de La Gazzetta dello Sport

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"Napoli, non basta. Allegri, terzo ko di fila". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport fotografata nei titoli di apertura sintetizza in maniera efficace la complessa situazione in casa azzurra dopo lo 0-1 rimediato contro l'Arsenal. Con il richiamo alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa, la Rosea sottolinea come gli sforzi difensivi di Massimiliano Allegri e della sua squadra non siano bastati a evitare il ko, aprendo ufficialmente un capitolo di forte discussione sull'inizio di stagione dei partenopei.

Il momento critico del Napoli sui media e l'analisi di inizio stagione

Le analisi giornalistiche evidenziano il momento di evidente affanno dei campani, segnato dalla peggior striscia di risultati per un avvio di annata negli ultimi venticinque anni. Nonostante le pesanti attenuanti legate all'emergenza infortuni e alla caratura delle avversarie incrociate in un calendario spietato, i riflettori dei quotidiani restano puntati sulla gestione tecnica e sulla necessità di trovare un'immediata inversione di rotta già a partire dalla prossima sfida di Serie A contro il Bologna.