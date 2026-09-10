Prima pagina Odegaard gela Max, l'Arsenal sbanca il Maradona: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la pesante battuta d'arresto interna del Napoli al debutto in Champions League. A firmare il successo dell'Arsenal a Fuorigrotta è stata la giocata decisiva del capitano dei Gunners Martin Ødegaard, che ha condannato gli uomini di Massimiliano Allegri alla sconfitta e gelato le speranze dei 45 mila spettatori accorsi al Maradona per spingere la squadra azzurra.

«Nelle vostre mani»: stasera tocca a Roma e Como dopo i ko di Napoli e Inter

Il quotidiano sportivo dedica il taglio principale al riscatto del calcio italiano nelle coppe europee con il titolo "Nelle vostre mani". Il riferimento è al giovedì di impegni internazionali che vedrà protagoniste Roma e Como, chiamate a sollevare il bilancio dei club nostrani dopo le battute d'arresto incassate nella massima competizione continentale. Le sconfitte subite da Napoli e Inter nella prima giornata di Champions League pongono infatti un carico di responsabilità ulteriore sulle due formazioni italiane scese in campo stasera per evitare un avvio di campagna europea complessivamente deludente.