Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 1ª giornata di Champions, in campo Roma e Como
In questo giovedì 10 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Termina la tre giorni di Champions League con il primo turno della League Phase. Dopo le gare di ieri, prosegue oggi il programma della Champions League con le ultime sei partite. Riflettori puntati soprattutto sulle due italiane: la Roma sarà impegnata alle 18.45 sul campo del Fenerbahçe, mentre alle 21.00 toccherà al Como, che ospiterà il Lipsia. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
16.00 Bayern-Bodo/Glimt (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Fenerbahçe-Roma (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 PSV-Shakhtar (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Como-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Bayern-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Manchester United-Sabah (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Slavia Praga-Lens (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
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