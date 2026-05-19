Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Serie B e Premier League

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Serie B e Premier LeagueTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 19 maggio non mancano gli appuntamenti calcistici. Alle ore 20:00 c'è la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B tra Monza e Juve Stabia; alle 20:30 invece spazio alla Premier League con Bournemouth-Manchester United e poi Chelsea-Tottenham alle 21:15. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 19 MAGGIO

17.00 Italia-Serbia Under 15 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

20.00 Monza-Juve Stabia (Playoff Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Bournemouth-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

21.15 Chelsea-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW